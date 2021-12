Laura Vicol (PSD), președinta comisiei juridice din Camera Deputaților, a aparut in Parlament cu un ceas Richard Mille, de 180.000 de dolari.Blonda din PSD s-a fotografiat și a postat imaginile pe Facebook in timp ce poarta un model Richard Mille (RM 01) sau (RM-037), ambele in valoare de 180.000 de…