Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, social-democrata Laura Vicol, a declarat, in cadrul unei emisiuni tv, ca pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe de comisie se va afla un proiect menit sa interzica participarea la alegeri a celor care au fost condamnați pentru infracțiuni sexuale. In prezent, interzicerea unor drepturi electorale se decide de catre fiecare instanța de judecata, neexistand o practica unitara in acest sens, lucru care ar urma sa fie clarificat de acest proiect.Laura Vicol a anunțat și intenția de a promova un proiect de lege care privește infracțiunile sexuale…