Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul accidentului in care creatorul de moda Razvan Ciobanu si a pierdut viata, in Constanta, a fost clasat de procurori, scrie observator.tv. Procurorii din Constanta, care au anchetat accidentul in care Razvan Ciobanu a murit, au ajuns la concluzia ca nu exista niciun vinovat pentru producerea accidentului.Astfel,…

- In luna aprilie a acestui an, Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un cumplit accident de mașina, produs in Sacele. La 7 luni de la tragicul eveniment, ancheta se pare ca a ajuns la final și dosarul morții regretatului designer a fost clasat.

- Laura Vicol si parintii lui Razvan Ciobanu au privit defilarea manechinelor care au purtat creatiile talentatului creator de moda, decedat la numai 43 de ani intr-un tragic accident de masina. "Foarte mandra sunt de fiul meu. Superba, superba!", a declarat mama lui Razvan Ciobanu. BOMBA…

- Laura Vicol, cea mai buna prietena a designerului, a declarat ca va spune totul și va oferi detalii extraordinare dupa finalizarea anchetei. Avocata sustine acum ca știe cine este autorul moral in cazul morții lui Razvan Ciobanu. Cutremurator. S-a aflat la 6 luni de la moartea lui Razvan Ciobanu,…

- CCand decizi ca e timpul sa-ți schimbi mașina sau cand iți dorești sa achiziționezi primul automobil, te poți lovi de anumite probleme. Decizia de a cumpara un model nou va fi influențata de banii pe care iți permiți sa ii cheltui, iar unul second hand iți poate da batai de cap destul de devreme, daca…

- Laura Vicol a dezvaluit detalii nestiute despre ancheta morții designerului. Razvan Ciobanu, ULTIMA FILMARE a regretatului DESIGNER "Ancheta s-a desfașurat cu un profesionalist, spun eu, ieșit din comun. A fost doar o singura pauza de aproximativ trei saptamani pe perioada de vara.…

- Ancheta in cazul mortii lui Razvan Ciobanu a ajuns la final! In direct la Xtra Night Show, avocata Laura Vicol a dezvaluit ca mai dureaza doar cateva zile pana cand totul va fi incheiat si vor face publice detalii din ancheta.

- Din primele informații, suspectul ar fi incercat sa fure produse din magazin și ar fi fost observat de angajați, care au blocat ușile de acces. In acel moment, barbatul aflat la furat a inceput sa arunce cu obiecte diverse in geamuri pana le-a spart. A fost alertata și Poliția la 112. Cazul…