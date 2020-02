Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Iași au dispus punerea in judecata pentru un barbat care a provocat moartea bebelușului sau nenascut, dupa ce și-a batut cu bestialitate soție, in timpul unei crize de furie.

- O fetița de doi ani a fost gasita de salvatori sub darmamaturi, protejata de corpul mamei sale, dupa seismul care a devastat Turcia. La randul sau, femeia a fost ținuta in brațe de soț.

- LUAT LA PUMNI… Scene de o violenta iesita din comun s-au petrecut, zilele trecute, pe raza localitatii Buhaesti, dupa ce doi soferi s-au sicanat in trafic. Un barbat in varsta de 60 de ani, din Vulturesti, pasager intr-una dintre masini, a incercat sa aplaneze conflictul, insa unul dintre conducatorii…

- La doua saptamani dupa ce si-au unit destinele, un imam din Uganda a aflat ca proaspata lui sotie este in realitate barbat. Mirele platise pentru mireasa lui, printre altele, doua capre, doua pungi de zahar, un carton de sare si un Coran.

- Politia din Statele Unite suspecteaza o femeie ca ar fi pastrat cadavrul sotului intr-un congelator timp de 10 ani pentru a incasa peste 170.000 de dolari reprezentand indemnizatia de veteran a acestuia, informeaza joi DPA. Un purtator de cuvânt al politiei din orasul Tooele, aflat…

- Poliția din Timișoara este in alerta dupa ce un barbat și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit in spate. Alerta s-a dat dupa un apel disperat la 112 in care se solicita intervenția Poliției intr-un apartament de pe strada Iris deoarece un barbat de 51 de ani a devenit extrem de violent. Cand […]…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au retinut un barbat, din municipiul Galati, urmarit national si international, pe numele caruia fusesera emise mai multe mandate de executare a unor pedepse cu inchisoarea si care este principalul suspect in cazul impuscarii unui barbat.

- Vineri, 22 noiembrie 2019, in jurul orei 15.50, un barbat de 70 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, in direcția Zlatna – Abrud, la km. 48, a pierdut controlul asupra autoturismului și s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, conducatorul autoturismului…