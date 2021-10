Stiri pe aceeasi tema

- Sheila, soția lui Bogdan Ionescu, este in culmea fericirii, asta pentru ca in curand va deveni mama pentru prima data, iar recent, ea și partenerul de viața au fost intr-o vacanța exclusivista in Franța. Așadar, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, partenera fostului soț al Elenei Basescu a…

- Avocatul lui Alex Bodi a oferit primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, imediat dupa ce afaceristul a fost arestat. Așadar, Radu Marinescu a explicat care este, de fapt, motivul real pentru care omul de afaceri a ajuns in arestul preventiv al oamenilor legii. Iata primele declarații…

- Un scandal de proporții se ține lanț in lumea mondena intre Tzanca Uraganu și Madalina Miu. Cantarețul a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu privire la actuala lui soție. Așadar, focoasa bruneta a recunoscut in direct, la Antena Stars, ca il va da in judecata pe artist. Iata ce declarații…

- Ana Maria și Marian Mexicanu se iubesc cu foc și acum au facut și marele anunț, acela ca cei doi soți sunt mai pregatiți sa devina parinți. Așadar, prezenți in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Ana și Maria au oferit primele declarații despre sarcina. Astfel, va spunem ca, cei doi…

- Kamara și fosta sa soție, Oana, au trecut prin clipe cumplite pentru ca fiul celor doi a trecut din nou printr-o operație din cauza diagnosticului grav pe care medicii i l-au pus de cand s-a nascut. Așadar, cei trei au ajuns ieri in Barcelona, iar acum Kamara a facut declarații in exclusivitate la Antena…

- In cursul zilei de astazi, Stelian Ogica a fost implicat intr-un scandal uriaș, in urma caruia a depus și o plangere la poliție pentru tentativa de omor. Dupa ce a sfatuit un șofer sa nu mai treaca pe o anumita strada din apropierea casei sale, caci nu este pentru un asemenea tonaj, camionagiul a sarit…

- Jador și Ella au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondena, insa povestea lor de dragoste s-a terminat destul de repede. Cei doi au avut parte de multe peripeții atunci cand formau un cuplu, dar și certuri de-a lungul timpului! Iata ce declarații in exclusivitate a facut frumoasa…

- Cristian Boureanu și Laura Dinca au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 6 ani și toata lumea aștepta ca cei doi sa faca pasul cel mare. Afaceristul a facut primele declarații și a confirmat desparțirea. Reacția lui vine la cateva zile dupa ce Monica Tatoiu a lasat sa se ințeleaga ca aceștia…