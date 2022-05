Laura Popescu, vicecampioană la Naționalele de Ultra-alergare REȘIȚA – Campionatele Naționale de Ultra-alergare pe șosea, cu probe de 50 km, 6 ore, 12 ore și 24 de ore, au avut loc sambata, 21 mai, la Timișoara! Laura Popescu, sportiva aflata in dubla legitimare CSM Cluj-Napoca și Clubul Sportiv Universitatea Reșița, a reușit sa devina vicecampioana naționala in proba de 6 ore de alergare. Sportiva a parcurs, de-a lungul probei de 6 ore, distanța de 70,866 km. Legat de marșaluitorii reșițeni, antrenorul Mazaran a precizat: „Narcis Mihaila va participa sambata la un Grand-Prix internațional, in Spania, in La Coruna, la o cursa de 20 de km. Avem speranța ca,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

