Cantareata italiana Laura Pausini va interpreta piesa "Io Si", nominalizata la premiile Oscar pentru cel mai bun cantec original, de pe acoperisul Muzeului Academiei de la Hollywood din Los Angeles, au confirmat vineri organizatorii citati de EFE. Vedeta italiana va fi insotita de coautoarea cantecului, Diane Warren, intr-un program special inainte de inmanarea premiilor, la care vor fi prezenti si restul candidatilor la cel mai bun cantec original: Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton si Molly Sanden. Programul special, "Oscars: Into the Spotlight", va fi un substitut la traditionalul…