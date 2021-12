Stiri pe aceeasi tema

- Abandonata la nastere, o tanara din judetul Satu Mare si-a gasit parintii biologici dupa 18 ani. Tatal si fiica s-au indragostit si au anuntat ca vor sa traiasca impreuna pentru tot restul vietii. Relatia lor nefireasca a starnit revolta localnicilor, care au fost la un pas sa ii linseze. Atat tatal,…

- Joi, 11 noiembrie, ora 15.00, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie iși agreseaza mama. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 86 de ani din Oncești care a relatat faptul ca a fost agresata fizic de catre fiica sa, o…

- O femeie din Germania care s-a alaturat ISIS a fost condamnata la 10 ani de inchisoare pentru moartea unei fetite yazidi in varsta de 5 ani. Tribunalul Regional Superior din Munchen a gasit-o pe femeie, identificata doar ca Jennifer W., vinovata de crime impotriva umanitatii, precum si pentru ca este…

- Angela Merkel - prima femeie cancelar si primul politician din estul Germaniei care a ajuns sa conduca guvernul federal - s-a aflat in fruntea Germaniei timp de 16 ani. In toata aceasta perioada nu a fost scutita de crize, atat in plan intern, cat mai ales in plan european.

- O femeie de 102 ani și fiica sa de 80 de ani din Alba s-au vindecat de COVID. Ambele femei au fost vaccinate ”Nana Ana” o femeie de aproape 102 ani din Sancel, dar și fiica sa de 80 de ani s-au vindecat de COVID. Cele doua femei au fost externate vineri, 24 septembrie din Spitalul Municipal Blaj, informeaza…

- O femeie și fiica ei, ambele anti-vacciniste, au murit de COVID in spital la cateva zile distanța. Sammie-Jo Forde, in varsta de 32 de ani, a murit sambata in spitalul din Ulster, Irlanda de Nord, unde fusese tratata in aceeași secție ca și mama ei, Heather Maddern, 55 de ani, care a murit pe 31 august,…

- Politistii ialomiteni sunt in alerta, dupa disparitia unei femei, de 38 de ani, si a fiicei acesteia, o fetita de 3 ani. Ultima data, cele doua au fost vazute duminica, 12 septembrie, cand au plecat de la domiciliul din Slobozia.