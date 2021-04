Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Navalniia, sotia lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, si-a vizitat marti pentru prima oara sotul in inchisoare, unde acesta ispaseste o pedeapsa de doi ani si jumatate, si a avertizat ca este ''foarte slab'', transmite EFE. ''Nu am vazut…

- Este vorba despre Olga Popa, prezentatoare la Antena Stars. Aceasta a fost infectata cu COVID-19 in luna a opta de sarcina și a trecut printr-o experiența extrem de neplacuta, conform informațiilor transmise de catre ea pe propria pagina de socializare. Olga Popa, prezentatoarea de la Antena Stars,…

- Laura Micovschi, prezentatoarea de la Antena Stars, a devenit pentru prima oara mama. Aceasta a adus pe lume in aceasta dimineața, un baiețel perfect sanatos, pentru care a ales și numele. Laura a devenit mama in aceasta dimineața, in jurul orei 11. A dus pe lume un baiețel perfect sanatos. A nascut…

- Condamnat la doi ani și opt de inchisoare, desidentul rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a anunțat miercuri, 31 martie, ca intra in greva foamei, pentru atrage atenția asupra tratamentelor la care este supus in penitenciarul cu regim dur in care a fost mutat, relateaza Mediafax. Liderul opoziției ruse…

- In urma voturilor, marele premiu de 40.000 de euro din sezonul 2 Mireasa este caștigat de Madalina și Radu. La scurt timp dupa ce visul lor a devenit realitate, Madalina a facut o postare emoționanta pe pagina sa oficiala de Instagram.

- Actrița Gina Carano din serialul „The Mandalorian” a fost concediata dupa ce a facut o comparație nepotrivita, declarand ca a fi republican in ziua de astazi este ca și cum ai fi fost evreu in timpul Holocaustului. „Gina Carano nu mai este angajata a Lucasfilm si nu exista planuri ca ea sa fie in viitor.…