Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu este un tatic mandru și pentru a demonstra acest lucru urmeaza sa organizeze o petrecere cu fast la un restaurant de lux in cinstea creștinarii fiului sau care a avut loc anul trecut. Din cauza pandemiei, el și iubita lui nu au putut organiza petrecerea mult dorita, astfel ca in septembrie…

- Pe langa vocea de milioane, pe Maria Dragomiroiu a consacrat-o și podoaba capilara, fiind una dintre persoanele cu cel mai lung par de o perioada destul de lunga de timp. Artista a recunoscut ca nu e atat de ușor precum pare sa ai grija de un par atat de lung și a dezvaluit, in exclusivitate la Antena…

- Smiley și Gina Pistol și-au botezat fetița in mare secret, insa chiar a doua zi de la eveniment, prietenii acestora i-au dat de gol, publicand imagini de la petrecere. Dupa ce prezentatoarea de la Antena 1 a facut primele declarații, artistul a revenit cu noi imagini in care apare alaturi de iubita…

- Smiley a facut declarații inedite legate de botezul fiicei lui și a Ginei Pistol. Recent, faimosul cantareț a dezvaluit in cadrul unui interviu cand va avea loc marele eveniment la care va fi creștinata micuța Josephine, dar a scos la iveala și alte aspecte emoționante referitoare la viața de tatic.…

- Liana Stanciu, șefa delegației Romaniei la Eurovision 2021, a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars din culisele celui mai mare concurs de muzica de pe continent. Emoțiile sunt copleșitoare, iar Roxen a trecut de primele repetiții oficiale pe scena din Rotterdam.

- Raluca Pascu a vorbit in cadrul unui interviu oferit pentru Antena Stars despre perioada de dupa divorțul de Pepe, tatal celor doua fetițe ale sale. Aceasta a explicat ca a trecut cu greu peste separarea de cel ce i-a fost partener, iar efectele s-au observat și asupra fizicului ei, noteaza click.ro.…

- Raluca Pastrama și Pepe au divorțat la inceputul februarie, dupa aproape noua ani de casnicie. La cateva luni de la desparțire, Raluca Pastrama a vorbit deschis despre perioada dificila prin care a trecut. Pepe (41 de ani) și Raluca Pastrama (28 de ani), au anunțat ca s-au desparțit in noiembrie 2021,…

- Elena Ploieșteanu a acordat un interviu pentru Antena Stars in care a facut declarații tulburatoare cu privire felul in care a fost tratat artistul in spital. Dupa moartea marelui interpret, soția acestuia și familia lui vor sa dea in judecata spitalul in care a fost internat acesta.