- Inainte de toate atributiile sale politice, Clotilde Armand este mama. A nascut de sase ori natural: "Am nascut prima data in America, apoi in Romania, in anul 2000, in Giulesti, la stat, apoi in Germania, apoi in Franta, si apoi de doua ori in Romania. De sase ori am nascut natural, primele trei…

- Poliția germana a demarat o ancheta de omor dupa un atac informatic asupra unui spital. O femeie a murit in timp ce era transferata catre o alta unitate pentru ca era programata pentru o operatie care sa-i salveze viata.

- Andreea Esca sare in ajutorul celor aflați la nevoie și acum le sprijina pe femeile nevoiașe ca sa-și faca gratuit testele care le-ar putea spune daca sufera sau nu de cancer de col uterin sau de cancer la san. Andreea Esca vorbește deschis despre cancer Astfel, o caravana va ajunge chiar in zonele…

- Capitanul echipei de fotbal Manchester United, Harry Maguire, s-a temut pentru viața sa dupa ce a fost arestat in timp ce se afla in vacanta in Mykonos (Grecia), anunța MEDIAFAX.Harry Maguire spune intr-un interviu pentru BBC ca sora lui a fost drogata intr-un club si, in loc sa fie dusi la…

- Jacob Blake, tanarul de culoare impuscat in spate de politisti la Kenosha (Wisconsin) este paralizat si ”lupta pentru viata sa”, au anuntat familia si avocatii acestuia, in contextul in care orasul este cuprins de manifestatii ale furiei, patate de violente sangeroase, relateaza Reuters.Jacob…

- 4 ani fara Marin Moraru! 4 ani plini de lacrimi și suspine pentru familia unui dintre cei mai iubiți actori de la noi din țara. Detalii nestiute despre viața regretatului artist. Va mai amintiți celebra replica?

- O persoana a murit si alte doua cel putin au fost grav ranite dupa ce un balon cu aer cald s-a prabușit duminica în Germania, scrie Agerpres, citând dpa.Balonul a fost prins într-o rafala de vânt în timpul unui zbor în apropiere de Koblenz, în vestul Germaniei,…

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Simona Gherghe, a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei, marturisind și de ce s-a simțit stigmatizata. Ce dezvaluire dureroasa a facut Simona Gherghe Simona Gherghe a decis sa vorbeasca despre o perioada dificila din viața sa, despre cei doi ani in…