Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta de muzica populara Laura Lavric nu va mai aparea in emisiunea pe care Iuliana Tudor o modereaza la Televiziunea Naționala. Cantareața de muzica populara Laura lavric a facut parte din juriul de la emisiunea Vedeta populara, pe care Iuliana Tudor o modereaza la postul național de televiziune…

- Despre solista de muzica de petrecere Carmen Șerban s-a spus ca ar avea interdicție in America. Aceasta a ținut sa spuna exact cum sta situația. Carmen Șerban este una dintre cele mai solicitate interprete de muzica de petrecere de la noi din țara. Vedeta este chemata la numeroase evenimente atat din…

- Maria Ghiorghiu a lansat o noua premoniție ingrijoratoare. Clarvazatoarea susține ca o cantareața de muzica populara va fi implicata intr-un accident deosebit de grav. Ea susține ca a avut viziuni cu aceasta tragedie. Potrivit Mariei Ghiorghiu, artista este „o femeie subțirica la trup”. In general,…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara. Este o persoana deschisa, cu suflet bun, a aratat-o in atatea momente, și are și o silueta de invidiat, in ciuda varstei. Acum, se ”plange” ca are cu doua kg in plus. Cantareața de muzica populara a explicat cu le va…

- Intuitivi și extrem de simpatici, frumoasa prezentatoare tv Andra Trandaș și Billy, cațelușul care i-a fost co-prezentator in cadrul știrilor Star News, vor putea fi urmariți de catre telespectatorii Antena Stars intr-o noua ipostaza. Billy va fi gazda propriei emisiuni, intitulata sugestiv ”Stapanii…

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…