Stiri pe aceeasi tema

- In clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa probele disputate sambata, pe primul loc se afla China cu 4 medalii, trei de aur si una de bronz, informeaza AFP. Pe locurile urmatoare in ierarhia pe medalii se afla Japonia cu 2 medalii (aur, argint), Coreea de Sud cu 3 medalii…

- In clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa probele disputate sambata, pe primul loc se afla China cu 4 medalii, trei de aur si una de bronz, informeaza AFP. Pe locurile urmatoare in ierarhia pe medalii se afla Japonia cu 2 medalii (aur, argint), Coreea de Sud cu 3…

- Sportiva romana Laura Georgeta Ilie s-a clasat pe locul 9 in proba de pusca aer comprimat 10 metri, sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ratand finala pentru doar 0,5 puncte. Ilie, dubla campioana europeana (2019, 2020), a totalizat 628 puncte, in timp ce ultima calificata in finala, rusoaica…

- Oțelul atinge prețuri record datorita cererii solide din industrie. China si Rusia limiteaza exporturile pentru a ajuta industriile locale. Creșterea vine dupa ce industria siderurgica s-a aflat in dificultate...

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a amenintat marti ca va opri tranzitul bunurilor din Uniunea Europeana prin Belarus catre Rusia si China, ca reactie la sanctiunile UE, transmite Reuters.

- Fostul presedinte american Donald Trump nu a apreciat deloc modul in care s-a desfasurat miercuri summitul pe care succesorul sau Joe Biden l-a avut cu presedintele rus Vladimir Putin la Geneva, caracterizand aceasta intalnire drept ''o zi buna pentru Rusia'', relateaza agentia DPA.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa.NATO „permite Americii sa iși desfașoare…

- In urma ultimului turneu de calificare de la Debrecen, Federația Internaționala de Baschet a anunțat ca naționala feminina de baschet 3×3 a Romaniei se afla printre echipele calificate la Olimpiada de la Tokyo. Potrivit Federației Internaționale de Baschet (FIBA), echipele calificate la Tokyo sunt:…