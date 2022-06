Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul de razboi Ioan Cerghedean, din Galda de Jos, a implinit 100 de ani. Care a fost cea mai dificila perioada din viața sa Veteranul de razboi, colonelul (rtg.) Ioan Cerghedean, din Galda de Jos, județul Alba, iși sarbatorește joi, 16 iunie, centenarul vieții sale. Acesta s-a nascut in Galda de…

- Multi dintre tinerii care au incercat sa reconstituie tineretea lui Nicolae Ceausescu spun despre dictatorul comunist ca este „un personaj ambitios, care a reusit sa iasa din zona saraca, sa vina la Bucuresti si sa reuseasca prin propriile mijloace.

- Un barbat a fost arestat preventiv de Tribunalul Hunedoara, dupa ce a violat o femeie in varsta de 87 de ani, imobilizata la pat, iar apoi a lovit o de mai multe ori cu pumnul in fata. Victima a murit in urma ranilor suferite."Din cercetarile efectuate in cauza, rezulta ca in noaptea de 4 5 mai, in…

- Dan Balan a reușit sa scape din infernul de la Kiev. Informația fost confirmata pentru impact.ro de catre mama acestuia, Ludmila Balan. Fostul lider al celebrei trupe O-Zone se afla la 24 februarie, la Kiev, atunci cand a fost surprins, și o data cu el alte cateva sute de mii de oameni, de ofensiva…

- Dupa aproximativ cinci luni de relație, Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au desparțit de comun acord. Pentru click.ro , ea a dezvaluit care sunt motivele separarii, de ce au pus punct relației lor așa de rapid. Astazi s-a aflat ca omul de afaceri Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au desparțit.…

- Elina Svitolina (27 de ani, 20 WTA) a fost eliminata prematur de la Indian Wells și Miami, insa invazia ruseasca din țara sa continua sa fie principala sursa de ingrijorare a ucrainencei. Invinsa de Heather Watson (115 WTA) in turul secund de la Miami, Elina Svitolina a facut cateva confesiuni dureroase…

- Retragerea lui Ashleigh Barty (1 WTA), la doar 25 ani, scoate in evidenta o realitate dura: sportul de performanta consuma tot mai tare, fizic si psihic, niste oameni care intra in competitie la varste fragede si care sunt epuizati inainte de 30 de ani.

- O femeie de 57 de ani, locuitoare a mun. Chișinau, a fost plasata in arest pentru 30 de zile pentru comiterea unui omor. Totul s-ar fi intamplat pe 16 martie curent., intr-un apartamentul amplasat pe str. Gh. Asachi. Victima, in varsta de 41 de ani, fost gasita fara suflare.