- Mario Fresh și Mira formeaza cel mai nou cuplu din lumea showbiz-ului romanesc?! Recent, cei doi au postat o fotografie in care se saruta cu foc, insa nu au dat prea multe detalii. Imaginea cu sarutul buclucaș s-a viralizat in cel mai scurt timp pe rețellee de socializare, iar fanii i-au asaltat cu…

- Cristina Ciobanașu s-a desparțit la inceputul acestui an de Vlad Gherman, dupa o relație de 10 ani. Actrița se afla acum intr-o alta relație, iar fanii au intrebat-o daca este insarcinata, dupa ce au vazut cateva fotografii cu o burtica. Dupa o relație de aproape 10 ani, Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman…

- Gabriela Prisacariu este una dintre cele mai implinite femei in acest moment. Soția lui Dani Oțil se bucura de o relație frumoasa alaturi de prezentatorul TV, dar totodata și de minunea din viața lor, care le aduce zambetul pe buze in fiecare zi. Exact așa cum v-ați imaginat, este vorba despre micuțul…

- Monica Gabor și partenerul ei, Mr. Pink, au participat impreuna la un eveniment privat, in strainatate, acolo unde cei doi s-au afișat unul la brațul celuilalt, potrivit Fame News. In ciuda zvonurilor cum ca nu mai formeaza un cuplu, cei doi par mai fericiți ca niciodata. In aceasta vara, Monica Gabor…

- Iulia Albu e critic de moda, dar mai presus de toate e mama. Vedeta are o fiica din casnicia cu Mihai Albu, e vorba despre Mikaela, care are deja 12 ani. Mama ei e atenta la creșterea și educarea ei și, de curand, intr-un interviu, a dezvaluit ce i-a interzis fiicei. Iulia Albu iși susține fiica, o…

- Sezonul 2 Survivor Romania a unit mulți oameni, concurenții legand frumoase relații amoroase și de prietenie pe parcursul celor șase luni de competiție. Recent, doi foști Razboinici și-au facut publica iubirea. Despre cine este vorba. Un nou cuplu s-a format dupa sezonul 2 Survivor Romania Dupa Marilena…

- Andreea Antonescu are 39 de ani și este o impatimita a sportului, iar rezultatele se vad, pentru ca artista iși menține aceeași greutate de ani de zile. Recent, ea s-a filmat in sala de sport, iar ținuta purtata a atras privirile tuturor. Andreea Antonescu a postat un filmuleț in timp ce se afla la…

- Momente extrem de grele pentru celebra influencerița Laura Giurcanu. Blondina a fost inșelata de partenerul ei de viața, cu care era impreuna de o perioada mai lunga de timp. Pentru ca nu ii place sa fie in atenția gurilor rele, Laura Giurcanu a preferat sa fie ea persoana care spune lucrurilor pe nume…