- Dupa recordul de vanzari din 2019, Black Friday 2020 se anunta a fi o sarbatoare a shopping-ului sub semnul austeritatii. Pandemia de COVID 19 a influentat in mod semnificativ obiceiurile de consum.

- Billie Eilish e fenomenul muzical al ultimilor ani. La doar 18 ani, ea are cinci premii Grammy, doua premii American Music, trei premii MTV Video Music și un premiu Brit. In plus, a bifat și doua recorduri Guinness.

- Miley Cyrus a fost surprinsa de fotografi in compania unui prieten, in timpul unei sesiuni de cumparaturi. Cantareața pare ca și-a revenit dupa desparțirea de Cody Simpson și pregatește lansarea unui nou album.

- Cateva zile pe litoral inseamna, pentru turisti, o colectie de amintiri de pastrat pana la urmatoarea vacanta. Dar fiecare dintre noi lasa si o amprenta in urma sa: fara sa ne dam seama, contribuim la degradarea mediului inconjurator, atunci cand nu suntem atenti la cum si unde depozitam ambalajele…

- Prietenul la nevoie se cunoaște, iar asta știe foarte bine și Romanița Iovan. Celebra creatoare de moda a fost surprinsa in plina zi alaturi de o buna prietena care nu a lasat-o deloc la greu. Imagini in exclusivitate, marca Spynews.ro.

- Toata lumea isi doreste sa se imbogateasca peste noapte. Romanii, insa, nu au succes in afaceri. Iata ce ii impiedica pe acestia sa faca averi. Motivul pentru care romanii nu au afaceri profitabile Daca te uiti cu jind la miliardarii lumii, este bine de stiut ca acestia nu ar fi reusit sa stranga averi…

- Paparazzi au surprins in repetate randuri noul Sandero in teste, atat prin Spania sau Franta, cat si in Romania, in general, in jurul centrului Renault-Dacia de la Titu, dar, astazi, in premiera, un cititor al site-ului Newsweek Romania, s-a intalnit cu modelul in Bucuresti, in traficul haotic de pe…

- De când cu pandemia, recunosc ca n-am mai intrat într-o unitate bancara, ca n-am avut pentru ce. Aproape toate bancile de la noi au investit masiv în digitalizare, chiar daca efortul este unul costisitor și vine într-o perioada dificila pentru sistemul bancar. Din când…