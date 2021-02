Stiri pe aceeasi tema

- Energica și iubita Iuliana Cojocaru Loboncz, indragita de șoferii din Alba Iulia, a INCETAT din viața Iuliana Cojocaru Loboncz, energica și iubita jurista pe care mulți cetațeni din Alba Iulia și nu numai o cunoșteau pentru ca au calcat cel puțin o data pragul firmei sale, „Acte Auto Alba Iulia”, s-a…

- Viața lui Dustin Diamond a fost vreme buna pe culmile gloriei, insa din copilarie, insa, la fel de brusc cum a debutat, așa a și plecat dintre noi, la doar 44 de ani. De-a lungul vieții sale, actorul din Slavați de clopoțel a avut multe de indurat. A fost nsurat, arestat și chiar și-a pierdut și un…

- Sorina Docuz și Roxana Ilie se rasfața cum nu se poate mai bine de cand sunt singure. Viața de foste partenere de milionari le priește din plin, astfel ca acum nu le ramane de facut decat sa iși traiasca viața așa cum știu mai bine.

- Gheorghe Gheorghiu a luat prin surprindere pe toata lumea cand, dupa mai mulți ani de relație, artistul și-a cerut iubita in casatorie. Interpretul traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de aleasa inimii lui, Gabriela Bancescu.Iubita artistului este una dintre cele mai respectate femei de afaceri…

- Catalin Scarlatescu nu mai este singur. Celebrul chef are de puțin timp o relație cu o femeie, pe care vrea sa o țina departe de ochii curioșilor. Pentru prima oara, dupa mult timp, acesta a recunoscut ca in viața lui exista o femeie alaturi de care traiește o poveste de dragoste.„Sunt foarte indisponibil.…

- Alin Oprea traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturide Medana, care pare ca i-a adus liniștea artistului, dupa o casnicienefericita cu Larisa. Daca pana acum au fost discreți, iata ca acum,interpretul nu ezita sa ii faca declarații de dragoste iubitei lui.„Tu ești ‘medicul’ care mi-a salvat viața…

- Jese Rodriguez (27 de ani), fotbalistul lui PSG, s-a desparțit de Janira Barm, cea care in decembrie i-a daruit un al patrulea fiu, și s-a intors la Aurah Ruiz, o fosta iubita alaturi de care are un baiat! Jese Rodriguez nu se bucura de multe minute in tricoul lui PSG, dar duce o viața extrem de activa…

- Viviana Sposub a fost la un pas sa-și piarda viața. Fosta colega de platoul a celor doi moderatori de la emisiunea „Vorbește Lumea” a povestit totul. Ce a pațit iubita lui George Burcea? Viviana Sposub, marturii cutremuratoare. Prezentatoarea a fost la un pas sa-și piarda viața Viviana Sposub și-a șocat…