Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi iși sarbatorește maine ziua de naștere. Actrița implinește frumoasa varsta de 42 de ani, insa este trista ca nu-i are aproape pe parinții ei. Iata ce mesaj dureros a postat vedeta pe rețelele de socializare!

- S-au cunoscut in sezoane diferite ale emisiunii Mireasa și au ajuns sa formeze o familie, dar au ajuns sa se desparta. Amalia și Radu nu mai formeaza un cuplu de cateva luni bune, iar astazi, fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere. Cine i-a fost alaturi fostei concurente.

- Mario Fresh si Alina Eremia au oferit publicului un concert extraordinar la Targul de Craciun de la Constanta Sute de constanteni au cantat si au dansat aseara alaturi de artistii preferati in Parcul Teatrului "Oleg Danovski". Mario Fresh si Alina Eremia au creat o atmosfera incendiara, indragita cantareata…

- Catalin Botezatu a implinit 57 de ani. Cum a sarbatorit in Maramureș! Catalin Botezatu și-a sarbatorit ziua de naștere ieri, 3 decembrie. Designerul a implinit varsta de 57 de ani. In trecut, el obișnuia sa organizeze petreceri aniversare exclusiviste la cluburi din București. O petrecere a existat…

- Comunitatea rusa din Moldova, cu sprijinul Ambasadei Rusiei și al Centrului Rus de Știința și Cultura, a organizat o sarbatoare dedicata aniversarii a 30 de ani de la fondarea organizației obștești. Conducatorii și reprezentanții ai 24 de organizații publice teritoriale din toate regiunile țarii au…

- Gina Matache și-a sarbatorit ziua de ieri, asta pentru ca a implinit 61 de ani. Ziua a avut o dubla semnificație, asta pentru ca pe langa petrecerea organizata de familie pentru artista, a avut loc și un concert pentru lansarea albumului Deliei Matache.

- Zi de sarbatoare pentru Dinu Maxer! Cunoscutul artist iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Este, totodata, și primul an in care acesta il petrecere alaturi de noua iubita, dupa divorțul de fosta soție, Deea Maxer. Iata ce a ales sa faca in acest an Dinu Maxer de ziua lui!

- Leonardo DiCaprio a implinit 49 de ani. Actorul a sarbatorit, in weekend, cu o petrecere pe cinste. A dansat, a cantat și s-a simțit bine. Cu toate acestea, nu a scapat de criticile din mediul online. Caștigatorul premiului Oscar a dat drumul la dans și a cantat versurile melodiei “DWYCK” din 1994,…