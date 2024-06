Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Salaj, unde o fetița de numai 3 ani a murit dupa ce parinții ei au spalat-o cu o soluție de deparazitare pentru oi. Sora ei in varsta de 8 ani este acum internata in stare grava.Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz, insa nu este singura tragedie de acest fel. In ultimele 4 luni,…

- Andreea Balan a fost surprinsa de replica pe care i-a dat-o fetița sa cea mare, Ella. Micuța viseaza la momentul cand mama ei va fi ceruta in casatorie de Victor Cornea, barbatul cu care are o relație.De un an de zile, cantareața Andreea Balan traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de jucatorul…

- Este alerta in Romania! Rebeca și fiica ei au disparut fara urma de acasa. Parinții ei nu mai știu nimic de ele și le cauta cu disperare. Rebeca este mama singura și face sacrificii mari pentru a-și crește fetița. A lucrat și in strainatate, intr-un bar de striptease.

- Izabela, fosta concurenta de la Mireasa sezonul 3, a publicat mai multe imagini induioșatoarea cu fetița ei și a lui Blaze. Ipostazele in care s-a lasat pozata micuța au „topit” inimile oamenilor din mediul online.

- Laura Cosoi, frumoasa actrița din serialul “Bravo, tata!” și prezentatoarea emisiunii “Vacanța de vedeta” la AntenaStars, a sarbatorit 9 ani de casnicie cu soțul ei Cosmin Curticapean.

- Imagini rare cu Diana Videanu, soțul ei și fiica lor! Fara doar și poate, micuța a aratat ca mami și tati sunt cei mai importanți pentru ea. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene de la noi din țara, au fost pe „urmele” lor i-au surprins in ipostaze emoționante.

- Papa Francisc a invocat bucuria si pacea intr un mesaj transmis credinciosilor care sarbatoresc Pastele duminica aceasta. Papa Francisc a invocat bucuria si pacea intr un mesaj transmis credinciosilor care sarbatoresc Pastele duminica aceasta, conform Agerpres."Adresez, cu multa afectiune, cele mai…

- Doamna Vera a vazut un anunț pe internet și a sunat pentru ca a dorit sa fie bona pentru doi parinți care cautau un astfel de serviciu. S-a ințeles cu un cuplu sa aiba grija de o fetița de numai 7 luni. Cei doi parinți i-au dat fetița Verei și au plecat la munca in strainatate.