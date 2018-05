Stiri pe aceeasi tema

- E de notorietate pasiunea lui Fuego pentru pictura. Artistul picteaza in timpul liber, iar din comercializarea operelor ajuta marii artiștii aflați la nevoie, dar și tineri extrem de talentați, investind in viitorul lor. Pana in prezent, prin proiectul ART BY FUEGO, interpretul a sprijinit peste 150…

- Laura Cosoi se afla in ultimul trimestru de sarcina, mai are foarte puțin timp și va aduce pe lume primul ei bebeluș. In toata aceasta perioada, blondina a avut mare grija la alimentație, a facut sport, astfel nici nu s-a ingrașat foarte mult. Recent, a dezvaluit pe blogul sau personal o rețeta de bautura…

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, se anunța un eveniment de mare amploare in familia Regala a Marii Britanii, iar presa arde de nerabdare sa afle noi informații legate de ziua in care fiul cel mic al Prințesei Inimilor o va duce la altar pe aleasa sa. Harry […] The…

- Site-ul de pariuri britanic, William Hill, a anunțat lista numelor cotate cu cele mai mari șanse de a fi alese de cuplul regal pentru cel mai nou membru al familiei lor. Ducesa de Cambridge a nascut astazi un baiat, al treilea copil al cuplului regal, iar Arthur este numarul 1 pe lista. Apoi urmeaza…

- Laura Cosoi are rețeta ei pentru mesele de Paște! A pus pe blogul ei o rețeta de costițe de miel la tava de te lingi pe degete. Mai mult, actrița prezinta și o garnitura speciala, nu greu de facut, așa cum sunt, de altfel, și costițele. Dupa ce inșira ingredientele, Laura Cosoi explica pas cu […] The…

- Cu o luna inainte sa nasca, Laura Coisoi a facut marturisiri emoționante despre noile schimbari din viața ei de cand a aflat ca este insarcinata. Actrița a inșirat intr-un articol scris pe blogul sau cateva idei pe care le avea inainte sa ramana gravida, dar și ce s-a intamplat cu acestea și nu numai…

- Laura Cosoi traverseaza o perioada frumoasa din viața ei, ea și soțul ei se pregatesc sa devina pentru prima oara parinți și așteapta cu nerabdare ziua in care iși vor strange bebelușul la piept. Vedeta mai are un motiv de bucurie, in urma cu puțin timp a facut un anunț important pe rețelele de socializare.…

- Harper Foy se confrunta cu o boala grava, denumita ihtioza fetala sau ihtioza arlechin, care ii face pielea sa creasca de zece ori mai repede fața de cum ar fi normal. In momentul in care s-a nascut, fetița avea un aspect care i-a șocat pe medici și pe parinți. “E un miracol ca e vie. […] The post O…