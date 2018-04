Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi traverseaza o perioada frumoasa din viața ei, ea și soțul ei se pregatesc sa devina pentru prima oara parinți și așteapta cu nerabdare ziua in care iși vor strange bebelușul la piept. Vedeta mai are un motiv de bucurie, in urma cu puțin timp a facut un anunț important pe rețelele de socializare.…

- Lavinia Petrea, știrista de la Pro TV, este din nou insarcinata cu al treilea copil. Ea trece prin cele mai frumoase momente din viața ei, mai ales ca iși dorea foarte mult sa aiba o familie cu trei copii. „Al treilea copil este pe drum, sunt insarcinata in cinci luni. Suntem foarte fericiți și nerabdatori…

- Actrița Aimee Iacobescu a murit la varsta de 71 de ani, pe un pat de spital. Indragita artista era bolnava de cancer, iar sanatatea ei s-a degradat foarte tare in ultimul an. A fost una dintre marile doamne ale teatrului romanesc, iar mulți și-o amintesc pentru rolul Domniței Ralu. A fost și in conflict…

- Cunoscut in toata lumea drept ”Papușa Ken”, Rodrigo Alves a plecat peste mari și țari ca sa-și gaseasca aleasa. Rodrigo Alves a poposit tocmai in indepartate Rusie pentru a-și indeplini visul. El vrea sa gaseasca o ”copie” a lui, feminina, adica, papușa Barbie! Ken le-a aratat fanilor locurile pe care…

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…