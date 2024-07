Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa actrița si prezentatoare traieste din nou clipe de vis, asta deoarece a patra minune a venit in viața sa. Vedeta este extrem de emoționata și incantata de faptul ca familia ei s-a marit cu inca un membru.

- Catalin Bordea a facut primele declarații dupa ce a fost surprins in timp ce se saruta cu presupusa iubita. Actorul de comedie a povestit cum a cunoscut-o pe noua sa cucerire.Catalin Bordea a dezvaluit recent ca și-a gasit noua iubita pe rețelele de socializare. Catalin Bordea și Elena Ardeleanu s-au…

- Paula Chirila a fost dintotdeauna discreta atunci cand a venit vorba de viața personala și rare au fost ocaziile in care a vorbit despre relații. Chiar și așa, de curand, a declarat ca exista cineva in viața ei și ca urmeaza sa plece intr-o vacanța intr-o destinație in care nu a mai fost pana acum.

- Ana Maria Barnoschi, prezentatoarea de la Kanal D, s-a casatorit civil cu iubitul ei. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini de la eveniment, alaturi de care a scris un mesaj. Colega lui Bursucu a stralucit alaturi de proapspatul ei sot. Prezentatoarea de la Kanal D și partenerul ei au atras…

- Mircea Baniciu a facut primele declarații dupa ce fiica lui, Ana, a nascut un baiețel perfect sanatos. Artistul și-a vazut nepotul in poze pentru ca nu va putea merge in vizita la spital.Mircea Baniciu traiește momente de bucurie intensa, dupa ce fiica sa, Ana Baniciu, a devenit mama pentru prima oara.…

- Ana Baniciu traiește cele mai frumoase clipe din viața sa! Vedeta și soțul sau, Edi Kovacs, au devenit parinți pentru prima data, dupa ce medicii stabilisera termenul in data de 12 iunie. Ana a dat naștere unui baiețel perfect sanatos, in cursul zilei de ieri, 4 iunie. Tatal artistei, Mircea Baniciu,…

- Cassie Ventura a oferit primele declarații dupa ce au aparut mai multe imagini in care este agresata de fostul iubit, P. Diddy. Vedeta marturisește ca a trait o perioada dificila și a avut nevoie de ajutor specializat pentru a se vindeca, dar procesul este unul lung și anevoios.

- Laura Cosoi a trait momente intense in timpul filmarilor pentru emisiunea Vacanța de Vedeta. Prezentatoarea TV a fost emoționata profund. Iata ce s-a intamplat pe platourile de filmare, in timp ce vorbea despre mama ei.