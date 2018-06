Stiri pe aceeasi tema

- Engleza i-a jucat feste presedintelui francez Emmanuel Macron, in timpul vizitei de trei zile in Australia. Cunoscut ca excelent vorbitor de limba engleza, Emmanuel Macron a avut prima sa scapare lingvistica dupa ce folosit un "false friend", un cuvant asemanator, dar cu inteles diferit, informeaza…

- Celebra actrița și soțul sau, Cosmin Curticapean, se pregatesc sa devina parinți in orice moment. Laura Cosoi a intrat deja in ultima luna de sarcina, insa n-are de gand sa incetineasca ori sa stea acasa. In mini-vacanța de 1 mai, vedeta s-a aflat pe litoralul romanesc. A intrat in ultima luna de sarcina…

- In plin scandal privind relocarea Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, premierul Viorica a ales sa nu-i raspunda președintelui Klaus Iohannis la telefon atunci cand acesta a apelat-o pentru a discuta pe aceasta tema. Dancila participa la a 41-a ediție a „Simfoniei Lalelelor” din…

- FC Barcelona caștigase turul cu AS Roma din sferturile de finala ale UEFA Champions League, scor 4-1. Totuși, n-a fost suficient pentru a se califica dupa un meci jenant in Italia. Catalanii au pierdut rușinos returul de pe Olimpico, 0-3, ratand calificarea in semifinale, spre surprinderea tuturor.…

- Liberalul Valeriu Munteanu dovedește pe rețelele de socializare ca este puțin cam... agramat.Potrivit Ziarului Saptamana, Munteanu face o mulțime de greșeli gramaticale in postarile sale de pe facebook.

- O actrița cunoscuta pentru rolurile sale in cunoscutele seriale "Jurnalele Vampirilor", "The Originals" și "H2O", trece prin momente groaznice, dupa ce a pierdut sarcina. Claire Holt a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. "Am facut poza asta acum 10 zile, cat timp asteptam operatia…