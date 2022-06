Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi traiește momente unice! Vedeta mai are puțin și va aduce pe lume de-al treilea copil al sau. Aceasta a marturisit ca dorește sa nasca natural, la fel cum a facut și cu primele doua fetițe.

- Alexadra Ungureanu, in varsta de 40 de ani, a fost invitata in cadrul emisiunii „Teo Show”, unde a facut dezvaluiri neașteptate din viața personala. Artista a spus ca vrea sa devina mama și i-a in calcul varianta de a infia un copil. „E un subiect destul de sensibil. In ultima vreme cred ca incepe sa…

- Laura Cosoi este insarcinata cu cel de-al treilea copil și iși dorește sa nasca natural și de aceasta data. Actrița va face cunoștința cu noul membru al familiei in mai puțin de o luna. Aceasta a vorbit despre naștere și este de parere ca nașterea trebuie sa fie naturala daca se poate.

- Adela Popescu a revenit astazi la emisiunea „Vorbește lumea”, pe care o prezinta la Pro TV, și a povestit despre botezul celui de-al treilea baiețel al sau și al lui Radu Valcan. Evenimentul a avut loc sambata, 7 mai, chiar in București. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și prezentatorul de la „Insula…

- Mult a fost, puțin a mai ramas, iar Laura Cosoi se pregatește sa-și stranga in brațe cel de-al treilea copil, o fetița. Actrița a pus la punct deja și cum va avea loc botezul și cine vor fi nașii bebelușului.

- Bucurie in lumea mondena! Britney Spears este insarcinata cu cel de-al treilea copil! Artista și partenerul ei de viața, Sam Asghari aștepta un nou membru in familia lor. Cantareața a fost cea care a facut anunțul pe rețelele de socializare.

- Al doilea termen al celui mai rasunator divorț al momentului, cel al soților Anamaria și Laurențiu Reghecampf, antrenorul Craiovei, a avut loc luni, 4 aprilie. Impresara a ajuns la instanța. Nu au fost puțini cei care au remarcat faptul ca s-a imbracat in negru. Și ca nu a venit singura. Ci insoțita…

- Laura Cosoi este insarcinata și se pregatește sa devina mamica pentru a treia oara. Vedeta a oferit noi detalii despre sarcina și a dezvaluit in ce luna o va aduce pe lume pe micuța. Ce a marturisit actrița, dar și cat de fericita este in aceasta perioada importanta din viața ei.