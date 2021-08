Stiri pe aceeasi tema

- Are doar 16 ani și e supranumita „Regina TikTok-ului din Romania”. Despre Andreea Bostanica e vorba, tanara care se bucura de un succes uriaș in mediul online, pe rețelele de socializare. Andreea Bostanica și-a inceput cariera de vlogger in 2017, canalul ei insumand aproximativ 77 de milioane de vizualiuzari,…

- La inceputul lunii mai, Iulia Vantur a venit in Romania . Vedeta și-a vizitat parinții, a mers in mai multe vacanțe in Romania, dar și in strainatate, și, cel mai important, și-a rezolvat problemele administrative. Acum, vedeta a dezvaluit cand se intoarce in India, la iubit. Intr-o sesiune de intrebari…

- Dragoș Savulescu, care a fost reținut in Grecia dupa ce soția a publicat imagini pe rețelele de socializare cu ei, s-a iubit de-a lungul anilor cu femei celebre. Fostul acționar al Clubului Dinamo a fost casatorit, dar a divorțat in 2009. S-a iubit apoi cu Madalina Ghenea, iar din 2017 este casatorit…

- Dupa ce Anamaria Prodan s-a mutat in Dubai, decizie luata in urma cu doar cateva saptamani, iar Laurențiu Reghecampf s-a intors in Romania, deoarece a semnat cu CS Universitatea Craiova, presa tabloida a insista și mai mult pe faptul ca impresara și antrenorul s-au desparțit.

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Ei au recunoscut acum, la aproximativ cinci ani de relație, ca au fost la un pas de desparțire. Au trecut insa peste acea perioada și au ramas impreuna.„Da, e adevarat”, a spus Alexia Eram cand a fost intrebata daca…

- Horia Tecau, unul dintre cei mai apreciați jucatori de tenis de camp din Romania, a postat pe Instagram o fotografie cu el de cand era mic. Sportivul a dezvaluit, cu aceasta ocazie, și cum a ajuns sa faca tenis.