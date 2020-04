Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi este insarcinata a doua oara. Va avea… Un inceput de primavara plin de bucurie pentru Laura Cosoi si sotul acesteia. Dupa cum chiar vedeta a anuntat in weekend pe retelele de socializare, este insarcinata. Laura si Cosmin vor deveni pentru a doua oara parinti de fetita. Cei doi sunt extrem…

- Carmen de la Salciua a trecut in ultima vreme prin mai multe schimbari, insa nu se oprește aici. Cantareața de muzica de petrecere a slabit destul de mult, iar pentru acest lucru este foarte fericita.

- Andreea Balan traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa. La aproape 1 an de cand Clara Maria, fetița ei cea mica a venit pe lume, micuța a facut deja primii pași, iar artista e in culmea fericirii.

- Jennifer Lopez și Shakira au fost protagonistele unui moment incendiar in pauza finalei de fotbal american, unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive din Statele Unite ale Americii, insa in centrul atenției a fost și fiica artistei, Emme, care a urcat pe scena de la Super Bowl și a facut furori…

- Ionut Gojman este in culmea fericirii. Fosta ispita de la ''Insula Iubirii'' a inceput anul 2020 cum nu se putea mai bine. Dupa ce la finalul anului trecut si-a bucurat fanii si prietenii cu vestea ca a inceput o noua relatie alaturi de frumoasa Salvia, acum, Ionut Gojman are un motiv in plus sa zambeasca.

- Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipa Rangers."Sa fac parte dintr-un club atat de mare, care are mentalitatea de a caștiga fiecare meci, m-a determinat sa iau aceasta decizie și sunt foarte fericit. D-abia aștept sa intalnesc fanii și abia aștept ca ei sa se intalneasca…

- Nu mai este pentru nimeni un secret ca Raluca Badulescu este obsedata de haine, dar mai ales de accesorii. Aceasta pasiune, insa, ii scoate din minți pe soțul și pe fiul ei, care au facut front comun in speranța ca o vor convinge macar sa mai scape de hainele vechi. “Cred ca aveam in jur de 5 ani cand…

- Celebrul artist spaniol Julio Iglesias este in culmea fericirii si are si de ce. Spaniolul a devenit bunic pentru a cincea oara, dupa ce fiul recunoscut in justitie, Javier Sanchez Santos, a devenit tatal unei fete la mijlocul lunii ianuarie. Anuntul nasterii micutei a fost facut pe Instagram.