- Laura Cosoi traiește cele mai frumoase și emoționante clipe din viața ei, vedeta a adus pe lume, in aceasta dimineața, o fetița perfect sanatoasa. Dupa noua luni, in care a așteptat nerabdatoare sa faca cunoștința cu micuța ei, cele doua s-au intalnit pentru prima oara azi, 11 iunie. Numele ales de…

- Laura va aduce pe lume, curand, o fetița și spune ca nu vrea sa se opreasca aici. Atat ea, cat și soțul ei, iși mai doresc cel puțin inca un copil. Vedeta este foarte emoționata și arde de nerabdare sa o stranga pe micuța in brațe. Recent, pe contul personal de socializare, Laura Cosoi a […] The post…

- Simona Gheorghe este in culmea fericirii de cand a devenit mamE pentru prima oarE, iar frumoasa prezentatoarea tv nu rateazE nicio ocazie de a le arEta fanilor cum aratE via:a sa, alEturi de micuta ei, Ana Georgia.

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 8 luni cu o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Nu imi vine sa cred ca deja sunt in al treilea trimestru de sarcina…

- Intr un ultim interviu acordat de Ionela Prodan pentru Romania TV artista povestea ca venirea ei pe lume a fost o tragedie. Eu am fost al treilea copil la familia mea, avem frate de 9 ani si 7 ani si si au dorit fetita, a venit fetita, dar tata a murit cu 2 luni inainte. Venirea mea pe lume a fost o…

- Ceremonia botezului a avut loc intr-o biserica din Corbeanca, Evenimentul a fost unul restrans dar bine pazit de bodyguarzi. Mamica nu a dorit ca fetita sa fie bagata in cristelnita ci doar stropita cu apa sfintita. Nasii au fost Madalin Ionescu si Cristina Siscanu dar si sora lui Tavi Clonda si…