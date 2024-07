Laura Cosoi este din nou mama, dupa ce a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Nu un baiețel, așa cum mulți se așteptau, ci tot o fetița. Prezenta la tot felul de evenimente și foarte activa in toata aceasta perioada, actrița a primit cu bucurie momentul. „Aida. Binecuvantarea vieții noastre! Mulțumim, Doamne!”, a scris actrița alaturi de o poza in care apare ținand bebelușul de mana. Laura Cosoi a devenit mama pentru prima data in 2018, cand a nascut-o pe Rita. Trei ani mai tarziu, vedeta a adus pe lume inca o fetița, pe Vera, iar in 2022, pe cea de-a treia, pe Lara. The post Laura Cosoi,…