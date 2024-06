Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a disputat marți seara antrenamentul oficial pe stadionul echipei feminine a lui Eintracht Frankfurt, pe un gazon decent, o arena situata langa un ștrand. In timp ce copiii se balaceau langa, „tricolorii” au setat ultimele detalii inaintea partidei cu Slovacia. Tic-tac, tic-tac, se…

- Deși se afla in ultimul trimestru de sarcina, Vladuța Lupau nu s-a grabit cu pregatirile pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Se pare ca artista nu a cumparat nimic pentru frațiorul lui Iair.

- Raluka a fost alaturi de Ana Baniciu, buna ei prietena, la spital, in ziua in care a nascut. Abia acum artista a facut publice imagini din spital, pe care timp de o zi le-a ținut ascunse. Marți 4 iunie, Ana Baniciu a nascut un baiețel. Cantareața nu a putut sa nasca natural, așa ca medicii i-au facut…

- Laura Cosoi este pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru naștere. Actrița se bucura de tot ce traiește in aceste momente. In exclusivtate pentru Star Matinal de la Antena Stars, vedeta a facut declarați importante despre aceasta etapa frumoasa din viața ei. Iata cum se simte in aceste momente,…

- Geanina Ilieș este in lacrimi de ziua ei de naștere! Prezentatoarea TV a implinit frumoasa varsta de 39 de ani. Frații, fiul, mama și prietenii vedetei au surprins-o in direct! Iata ce surpriza i-au pregatit la Știrile Antena Stars!

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Maria Constantin a oferit detalii importante din reality show-ul „In culisele celebritatii”. Iata ce a dezvaluit artista, dar și cum a reacționat soțul ei, Robert Stoica, atunci cand a aflat ca face parte din proiect!

- Leo de la Roșiori este artistul momentului, deoarece a reușit sa cucereasca publicul cu melodia lui virala, „Am tras draperiile”. In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, cantarețul de manele a oferit detalii despre viața privata! Artistul a facut marturisiri neașteptate. Iata ce…

- Selly a dezvaluit ca a investit un milion de euro in film! Celebrul vlogger a oferit detalii neștiute despre producție. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars! Tanarul este mandru de realizare.