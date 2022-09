Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi este mama de 3 fete, dar acest aspect nu ii fura timpul pentru ea. Actrița a adus pe lume cea de-a treia fiica in vara aceasta, insa are deja un stil de viața activ. Deși chiar ea a recunoscut in urma cu nu mult timp ca nu este deloc ușor sa faca fața agitației, iși gasește mereu energie…

- Laura Cosoi e casatorita cu Cosmin Curticapean din 2015 și impreuna au trei fetițe, pe Rita, Vera și pe Lara. Mezina familiei a fost botezata in Maramureș chiar weekendul care a atrecut, iar acum, mama ei i-a aratat pentru prima data chipul in numarul de septembrie al revistei VIVA!. Familia apare chiar…

- Luis Gabriel și Haziran se bucura, de doua luni, de viața de familie, dupa ce au devenit parinți. Aceștia iși petrec mult timp impreuna și profita de vara, astfel ca au mers cu fiul lor la mare. Reacția bebelușului a fost una care i-a surprins de parinți, deoarece se pare ca este un fan al marii.

- Ileana Badiu și Catalin Badiu au sarbatorit 14 ani de la casatorie, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant. Timp de 11 ani, cei doi au avut o relație la distanța și nu mulți credeau ca mariajul lor va rezista.Au trecut 14 ani de cand Ileana Badiu a zis DA. Nunta celor doi a avut loc la Paris. Ziua…

- Pe buna dreptate se spune ca nebanuite sunt caile Domnului. Shania Twain este un exemplu in acest sens. Artista se bucura iarasi de viata, dupa niste ani negri, care i-au fost lectie. Si inca o lectie foarte dura. Artista a facut o pauza mare in cariera sa dupa ce s-a imbolnavit, a ajuns la un […] Articolul…

- Olga Grebennik a scris cartea „Jurnal de razboi” in 8 zile, intr-un subsol din Harkov, in martie 2022. Cartea a fost lansata joi și in Romania. Libertatea va publica sambata un interviu cu autoarea ucraineana.Bloggerița, ilustratoarea și autoarea Olga Grebbenik a scris „Jurnal de razboi” in martie 2022,…

- Laura Cosoi e cea mai fericita mamica, asta deoarece in urma cu doar o zi a fost externata din maternitate și a ajuns acasa, acolo unde o așteptau fetițele sale mai mari, dar și soțul ei. Astazi impreuna au mers la biserica, iar actrița a postat imagini de-a dreptul emoționante alaturi de intreaga familie.