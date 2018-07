Laura Cosoi, atacuri de panica dupa nastere Laura Cosoi, atacuri de panica dupa nastere Laura Cosoi a devenit recent proaspata mamica, aducand pe lume o fetita, pe nume Rita. In ciuda bucuriei nespuse pe care a simtit-o, vedeta s-a confruntat cu stari de panica generate de teama ca nu stia intotdeauna cum sa reactioneze la nevoile Ritei. „In prima zi cand am ajuns acasa eram epuizata. Nu dormisem aproape deloc si mancasem pe sponci. insa am avut noroc ca m-a ajutat Cosmin. Am facut cu schimbul, ne-am sprijinit unul pe altul si, pana la urma, cred ca toti trei am facut o echipa grozava. Nu spun ca a fost floare la ureche, ci ca, usor-usor,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi, se confrunta cu o serie de probleme dupa ce a nascut. Pe blogul personal, actrița a povestit cum s-a schimbat viața ei și a soțului acesteia, dupa venirea pe lume a Ritei. Vedeta recunoaște ca situația s-a complicat, dupa ce a ajuns acasa, informeaza Libertatea.

- Laura Cosoi recunoaște ca situația s-a complicat, dupa ce a ajuns acasa. "In prima zi cand am ajuns acasa eram epuizata. Nu dormisem aproape deloc si mancasem pe sponci. Insa am avut noroc ca m-a ajutat Cosmin. Am facut cu schimbul, ne-am sprijinit unul pe altul si, pana la urma, cred ca toti…

- Laura Cosoi, probleme dupa ce a nascut. Actrița a povestit pe blogul personal, cum s-a schimbat viața ei și a soțului acesteia, dupa venirea pe lume a Ritei. De asemenea, vedeta recunoaște ca situația s-a complicat, dupa ce a ajuns acasa. “In prima zi cand am ajuns acasa eram epuizata. Nu dormisem aproape…

- Laura Cosoi a nEscut pe 11 iunie o fetitE sEnEtoasE xi voioasE, iar viata ei xi a sotului sEu s-a schimbat enorm din acel moment. Laura Cosoi xi Cosmin sunt mai fericiti ca oricand, iar venirea Ritei in viata lor a umplut singurul gol care se mai gEsea in relatie.

- Ce a facut Laura Cosoi in primele zile dupa nastere Laura Cosoi a devenit saptamana trecuta mamica, aducand pe lume o fetita. Micuta va purta numele Rita. Iata ce povesteste vedeta despre primele zile de dupa nastere, cum a ajutat-o sotul ei, Cosmin, si ce emotii au coplesit-o in aceasta perioada speciala.…

- Cu ocazia zilei de 1 iunie, Laura Cosoi a scris pe blogul ei despre felul cum sarbatorea aceasta zi in copilarie și despre mare schimbare ce va avea loc in viața ei in umatoarele saptamani. Postarea de blogul Laurei include și fotografii unice in care vedeta apare alaturi de soțul ei, Cosmin. Vezi…

- Frumoasa actrița mai are doar o luna și iși va ține in brațe fetița! Laura Cosoi și-a facut ultimele analize medicale, iar acum urmeaza sa cunoasca moașa care o va ajuta la naștere. Laura Cosoi a fost una dintre cele mai active graviduțe din showbiz, și chiar daca intrase in trimestrul trei de sarcina…

- Laura Cosoi se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, vedeta este nerabdatoare sa faca cunoștința cu fetița ei și abia așteapta momentul intalnirii. Blondina vrea sa nasca natural și iși dorește foarte tare ca soțul ei, Cosmin, sa fie alaturi de ea. Deși are opt luni de sarcina, Laura este foarte…