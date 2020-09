Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie, la JimJam vine vacanța plina de surprize și desene animate distractive! In fiecare zi din luna iunie, JimJam ii invața pe micuții telespectatori, totul despre minunatele pisicuțe, cu Jess, in scurte episoade de cate 2 minute! Cum comunica pisicile? Cum pot vana? Ce simț special au ele?…

- Oriunde mergem in vacanta, preventie Foto anat.ro În condițiile epidemiei de coronavirus este indicat sa mergem în vacanța cât mai aproape de casa, unde putem controla mai bine factorii de risc - ne sfatuiesc specialiștii. Medicul epidemiolog Adrian Pana atrage atenția ca…

- Aeroportul International Cluj impreuna cu compania aeriana TAROM vor lansa din 16 iulie 2020 zboruri pe destinatia Constanta de la Cluj-Napoca. Aceste zboruri vor fi operate in fiecare zi de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De la 1 iulie 2020, romanii care pleaca in Grecia, in vacanța, trebuie sa completeze un formular indiferent cu ce mijloc de transport ajung, fie mașina personala, avion sau autocar. La sosire sau la imbarcare, romanii vor completa un formular specific, luat de pe internet, electronic sau scris de mana,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea și Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Galați au derulat in saptamana 15-21 iunie 2020 Concursul de filmulețe…

- Esquire Italia a inclus Romania pe lista destinațiilor europene sigure pentru vacanța de vara de anul acesta. Alaturi de țara noastra, mai sunt recomandate doar Grecia, Croația și Portugalia. „Din lista noastra de destinații turistice europene sigure și perfecte pentru aceasta vara, Romania…

- Vara, curtea ta poate fi o splendoare. Verdeata din abundenta, flori viu colorate, arbori care sa impodobeasca peisajul. Toate acestea pot crea o oaza de liniste. Mai lipseste un decor amenajat pentru petrecerile din serile de vara. Indiferent de marimea gradinii, un foisor reprezinta intotdeauna solutia…

- Un medicament ieftin, folosit in mod normal pentru probleme reumatice, dar si astm sau alergii severe, poate fi un tratament eficient si la indemana pentru tratarea bolnavilor de Covid, scrie stirileprotv.ro.