Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor sunt in relații bune și se sfatuiesc in tot ceea ce ține de educația fiicei lor, Irinuca. Fetița de 11 ani și-a petrecut sarbatorile de iarna, anul trecut, la mama ei, in Statele Unite ale Americii. Irinuca are o relație speciala și cu Anthony, fiul lui Mr. Pink, pe…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Christina Verchere, noua „regina” a OMV Petrom la București. Scoțianca a ieșit la o masa privata cu predecesoarea ei, Mariana Gheorghe, dar, apoi, amandoua au tremurat, la propriu. Șoferul a lasat-o pe „super-șefa”…

- Laura Cosoi și-a surprins prietenii și apropiații de 8 martie, prezentandu-se in public intr-o ipostaza inedita! Fanii au avut ocazia sa o vada pe Laura in ipostaza de viitoare mamica, de ”Ziua Mamei”, pentru ca și-a aratat burtica de gravida, care a crescut simțitor! Laura Cosoi radiaza de fericire,…

- Cum a aflat soțul Laurei Cosoi ca va deveni tata de fata. Actrița a gasit un mod inedit de a-i da vestea cea mare lui Cosmin. Totul s-a petrecut in perioada sarbatorilor de iarna. Laura Cosoi a pus o rochie de fetita in brad, dat fiind faptul ca era in perioada sarbatorilor de iarna, si a asteptat…

- Laura Cosoi a povestit cum a fost momentul in care Cosmin, sotul ei, a aflat ca vor deveni parinti de fetita. Chiar daca ea se astepta sa fie baietel, blondina a avut o mare surpriza si e foarte fericita.