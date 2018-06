Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit pentru frumoasa blonda, care a adus pe lume astazi o minunație de fetița. Laura Cosoi si sotul sau, Cosmin Curticapean, sunt in culmea fericirii. Cei doi au devenit, in sfarsit, parinti si au putut sa-si tina in brate pentru prima oara fetita. Vedeta a postat deja o prima fotografie…

- Laura Cosoi a adus pe lume o fetița superba și sanatoasa. Dupa o sarcina in care a avut cea mai mare grija de copilul ei, fie prin regimul alimentar, fie prin stilul de viața, iata ca ingerașul ei a venit, intr-un final!

- Laura va aduce pe lume, curand, o fetița și spune ca nu vrea sa se opreasca aici. Atat ea, cat și soțul ei, iși mai doresc cel puțin inca un copil. Vedeta este foarte emoționata și arde de nerabdare sa o stranga pe micuța in brațe. Recent, pe contul personal de socializare, Laura Cosoi a […] The post…

- Laura Cosoi va deveni mamica pentru prima oara, iar medicii i-au spus deja data in care iși va putea strange fetița la piept. (Cele mai bune oferte laptopuri) Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta așteapta cu nerabdare sa-și cunoasca fetița, iar medicii i-au…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 8 luni cu o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Nu imi vine sa cred ca deja sunt in al treilea trimestru de sarcina…

- Vedeta americana de televiziune Khloe Kardashian a devenit mama pentru prima oara joi, potrivit presei americane, dupa mai multi ani in care a relatat despre problemele sale de fertilitate in cadrul emisiunii de reality tv ''Keeping Up with the Kardashians'', informeaza Reuters. Site-ul…