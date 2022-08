Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost victimele unui nou tip de inselaciune online. Acestia au platit sume importante de bani bani unor indivizi care vindeau bilete la UNTOLD, insa nu au mai primit biletele, informeaza Antena3. Festivalurile de muzica au devenit un nou pretext pentru ca hoții sa faca victime in…

- 21 de grupuri civice și organizații neguvernamentale au transmis, miercuri, o scrisoare publica pentru a solicita Primariei Municipiului București sa nu puna pe ordinea de zi propunerea venita din partea unei companii private cu privire la concesionarea parcului Izvor. Fii la curent cu cele…

- Tragedie cumplita pentru o familie din comuna Calarași, județul Cluj, care se afla la munca in Anglia. Fetița lor de 13 ani a murit subit, in urma unui stop cardio-respirator, iar acum au nevoie de bani pentru a-i repatria trupul neinsuflețit, pentru a fi inmormantat acasa. „S-au dus la cumparaturi,…

- O fetița in varsta de 2 ani a ajuns la spital cu multiple traumatisme, dupa ce a cazut de la etajul 2 al unui hotel din Eforie Nord. Micuța a fost gasita de un turist in iarba. Un copil de 2 ani a cazut, luni, de la etajul 2al unui hotel din Eforie Nord. Potrivit celor de la SAJ, fetița a fost gasita…

- Polițistul Marian Godina a devenit pentru prima oara tata de fata. Soția lui Georgiana a adus-o pe lume pe Maria, iar tatal ei a postat un mesaj emoționant, alaturi de care a și publicat o imagine, pe Facbook. „Fetița noastra, Maria”, a scris Marian Godina pe Facebook. La inceputul anului, Marian Godina…

- Laura Cosoi e cea mai fericita, asta dupa ce in urma cu doar cateva zile a devenit din nou mamica. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar astazi au fost externate din spital.

- Foștii duci de Sussex au facut publica o noua fotografie cu fiica lor Lilibet pentru a sarbatori prima ei aniversare. Meghan și Harry au serbat-o pe fetița la Castelul Windsor, acolo unde in 2018, cei doi iși uneau destinele. Fetița ducilor a implinit un an Lilibet și-a sarbatorit ziua de... The post…

- Elena Udrea se afla in momentul de fața in Bulgaria, in arest, acolo unde este ținuta de mai bine de 40 de zile. In tot acest timp, Adrian Alexandrov a ramas singur cu fetița, insa cea mica trece prin momente grele, fara mama ei. Cum se descurca fetița Elenei Udrea fara mama ei Alaturi de […] The post…