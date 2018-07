Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi, se confrunta cu o serie de probleme dupa ce a nascut. Pe blogul personal, actrița a povestit cum s-a schimbat viața ei și a soțului acesteia, dupa venirea pe lume a Ritei. Vedeta recunoaște ca situația s-a complicat, dupa ce a ajuns acasa, informeaza Libertatea.

- Laura Cosoi recunoaște ca situația s-a complicat, dupa ce a ajuns acasa. "In prima zi cand am ajuns acasa eram epuizata. Nu dormisem aproape deloc si mancasem pe sponci. Insa am avut noroc ca m-a ajutat Cosmin. Am facut cu schimbul, ne-am sprijinit unul pe altul si, pana la urma, cred ca toti…

- Laura Cosoi a fost externata din spital. Actrița și Rita au ajuns astazi acasa. Vedeta a nascut pe 11 iunie o fetița perfect sanatoasa, iar la scurt timp a publicat și prima imagine cu micuța, fara a-i arata insa fața. “Luna o pazeste pe Rita”, este mesajul transmis de Laura Cosoi, referindu-se la…

- Tatal a opt copii din Alimpesti a ramas fara ajutorul social pentru ca nu a prestat munca in folosul comunitatii asa cum prevede legea. Ion Radescu trebuia sa lucreze cinci zile in comuna si, in schimb, primea 710 lei in fieca...

- Ar fi fost batut și obligat de propriii parinți sa aduca bani acasa. Un tanar iși acuza mama și tatal ca l-au supus unor chinuri greu de imaginat și chiar l-ar fi lasat sa moara de foame atunci cand nu aducea bani acasa.

- Kylie Jenner, sora cea mica a celebrei Kim Kardashian, a fost criticata dur pe rețelele de socializare, dupa ce a facut publice mai multe imagini in care apare la Festivalul Coachella, care s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute.

