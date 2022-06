Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi, in varsta de 4 de ani, va deveni mama pentru a treia oara, peste doar cateva zile. Actrița este insarcinat tot cu fetița, iar ea și soțul ei, Cosmin așteapta sa o stranga in brațe.Laura Cosoi iși va strange peste doar cateva zile cel de al treilea copil in brațe. Actrița vrea sa nasca tot…

- Laura Cosoi va deveni mama pentru a treia oara cat de curand, dar nu a vrut sa-și lase fiica cea mare fara o petrecere aniversara speciala. Micuța Rita o sa implineasca 4 ani peste doua saptamani, dar vedeta și familia ei au sarbatorit-o in avans.

- Laura Cosoi a postat un mesaj emoționant pentru soțul ei, Cosmin Curticapean, dupa 10 ani de relație. Actrița nu pierde nicio ocazie și și-a declarat iubirea fața de partenerul ei de viața pe rețelele de sociaizare, alaturi de o fotografie in care i se vede burtica de gravida. Ce a marturisit vedeta,…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani și Cosmin Curticapean au o relație de 10 ani, iar in 2015 au devenit soț și soție. Cei doi au doua fetițe iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil, care va fi tot fata. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care ii declara dragostea soțului…

- Secretul Laurei Cosoi pentru o silueta perfecta. Frumoasa actrița se afla la a treia sarcina, dar nu se preocupa din pricina kilogramelor in plus. Laura Cosoi va aduce pe lume, in curand, pe cel de-al treilea copil al familiei, insa, pe perioada celei de-a treia sarcini, vedeta nu a putut face sport…

- Laura Cosoi este insarcinata pentru a treia oara și iși dorește sa nasca pe cale naturala, așa cum s-a intamplat și la primele doua fetițe. Actrița iși va cunoaște bebelușul in mai puțin de o luna. Laura Cosoi este insarcinata in luna a opta și așteapta cu mare nerabdare sa iși cunoasca și cea de-a…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani, este insarcinata in opt luni, pentru a treia oara, urmand ca in curand sa aduca pe lume a treia fetița. Actrița a vorbit despre cum se simte in aceasta perioada și a precizat ca vrea sa nasca natural. „Vreau sa nasc natural și al treilea copil! Daca imi ajuta Dumnezeu…

- Cea de a treia sesiune de inscriere pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus, pentru persoanele juridice se deruleaza incepand de vineri, 1 aprilie 2022, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu AFM .Printr o postare pe pagina de Facebook, reprezenantii AFM au precizat ca bugetul alocat acestei…