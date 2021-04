Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef european Laura Codruța Kovesi le-a trimis miercuri o scrisoare comisarilor europeni pentru justiție, Didier Reynders, și pentru buget și administrație, Johannes Hahn, in care propune ca Parchetul European - creat pentru a lupta impotriva fraudelor din fonduri europene -

- Conform Ziare.com , Colegiul Parchetului European a numit deja procurori delegați in 10 state, iar procedurile de selecție din celelalte state membre sunt in curs. Informația a fost transmisa de Kovesi printr-un comunicat de presa.Biroul Procurorului General European (EPPO) are jurisdicție in 22 de…

- Senatorii USR-PLUS au anunțat ca au votat in unanimitate proiectul de lege privind activitatea in Romania a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi. Astfel, infracțiunile cu fonduri europene pot fi investigate și in Romania. ”Cum era de așteptat, PSD a votat IMPOTRIVA, incercand sa mai faca…

- Eleonora Carmen HARAU: „Romania permite funcționarea pe teritoriul sau, a Parchetului European (#EPPO).! Toate fraudele cu fonduri europene vor fi investigate in Romania, de 15 procurori europeni delegați (dintre care 6 procurori au fost deja selectați), care iși vor desfașura activitatea…

- Aflat in plin proces de completare a echipei, Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi cauta un ofiter de presa. Data limita de aplicare este 22 februarie, iar pentru post pot aplica si romani.

- Aflata in vizita oficiala la Bruxelles, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avut o serie de intalniri cu importanți lideri europeni. De asemenea, ea s-a vazut și cu Laura Codruța Kovesi. Dupa intalnirea cu fosta șefa a DNA, Maia Sandu a scris: „Am avut astazi, la Bruxelles, o intrevedere cu…

