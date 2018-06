Stiri pe aceeasi tema

- Kovesi, chemata la CSM. Laura Codruța Kovesi este chemata miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara a semnalat ca procurorul-sef DNA a comis doua abateri disciplinare, conform Digi 24 . UPDATE ora 10:10. Laura Codruta Kovesi a ajuns la sediul CSM, pentru a participa…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este chemata, miercuri, la Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce in luna aprilie Inspectia Judiciara a declansat doua actiuni disciplinare impotriva sa, legate de refuzul de a se prezenta…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, vor fi audiati miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, in Sectia pentru procurori in materie disciplinara, dupa ce Inspectia Judiciara (IJ) a inceput, in ianuarie, actiuni…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau Marius Iacob sunt asteptati sa se prezinte, miercuri, pentru audieri, in sedinta Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM dupa ce Inspectia Judiciara a inceput actiuni disciplinare impotriva lor.

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, vor fi audiati miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, in Sectia pentru procurori in materie disciplinara, dupa ce Inspectia Judiciara (IJ) a inceput, in ianuarie, actiuni…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, vor fi audiati miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, in Sectia pentru procurori in materie disciplinara, dupa ce Inspectia Judiciara (IJ) a inceput, in ianuarie, actiuni…

- Informatie de ultima ora. Laura Codruta Kovesi va fi audiata. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii anunta oficial ca pe 9 mai urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Inspectia Judiciara (IJ) a inaintat Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM actiunea indreptata impotriva procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, informeaza un comunicat al IJ