Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca a citit motivarea deciziei CCR in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa evaluarea nu este terminata, precizand ca, in aceasta etapa, motivarea aduce la suprafata mai multe intrebari decat clarificari, conform Agerpres.ro. Am citit motivarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale in ceea ce priveste decizia referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebat despre decizia Curtii Constitutionale cu privire la revocarea sefei DNA, președintele Klaus Iohannis a precizat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie ”controlati politic” și cia aceștia sunt sub autoritatea, nu in ministrului Justitiei.”Aștept motivarea Curții, pe care o…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o refuze pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, se poate vorbi serios despre o suspendare a sefului statului, din cauza incalcarii unei decizii a CCR.

- „Am dat un draft al sesizarii pe care o vom modifica preluand si parte din raportul presedintelui Romaniei. Daca va fi cazul, vom prelua eventualele noi propuneri, sugestii”, a afirmat Toader. Referindu-se la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, Toader…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat miercuri sesizarea Curtii Constitutionale dupa refuzul sau de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, spunand ca nu exista niciun temei si niciun conflict intre Guvern si presedinte pentru sesizarea CCR.

- Președintele Klaus Iohannis nu o revoca pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Șeful statului a facut anunțul luni seara și a declarat ca nu l-a convins raportul ministrului Justiției, Tudorel Toader, dar a ținut seama de avizul negativ dat de CSM.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. ”Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie, dar pot acuma sa va spun ca aceasta decizie…