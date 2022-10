Laura Codruța Kovesi s-a căsătorit în secret. Cine ar putea fi soțul In primavara acestui an, au aparut informații „pe surse” ca Laura Codruța Kovesi s-a casatorit in secret, „in urma cu cateva luni bune”, chiar cu fostul ofițer ce-i fusese detașat de la SPP! Totuși, cine ar putea fi soțul? „M-am casatorit acum cațiva ani. Imediat dupa ce am preluat mandatul la Luxemburg. Este roman, prietenul meu pe care l-am avut in Romania, a lucrat in privat, a fost o relație discreta, este un om extraordinar. Laura Codruța Kovesi s-a casatorit in secret. Cine ar putea fi soțul Cateodata ma amuz ca citesc in presa ca sunt maritata cu fostul ofițer SPP. Nu este adevarat, ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a dezvaluit ca s-a casatorit, insa a infirmat zvonurile potrivit carora soțul sau ar fi un ofițer SPP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Laura Codruta Kovesi a dezvaluit ca formeaza de cativa ani un mariaj cu „un prieten din Romania" care „a lucrat in privat", negand informatiile ca ar forma un cuplu cu un fost ofiter de la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). Sefa Parchetului European a oferit si cateva detalii despre sotul ei, intr-un…

- Laura Codruța Kovesi a dezvaluit ca s-a casatorit in urma cu cațiva ani cu „un prieten din Romania” care „a lucrat in privat”, negand informațiile ca ar forma un cuplu cu un fost ofițer de la Serviciul de Protecție și Paza (SPP). Șefa Parchetului European a oferit și cateva detalii din mariajul sau,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite „mai mult decat prevede legea”, fara a avansa insa si un procent in acest sens. Intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si companiilor in zona de energie, dar si pentru cresterea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite, precizand ca aceasta crestere va fi mai mare decat prevede legea, fara a avansa si un procent in acest sens. Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si…

- Nu doar ministrul Agriculturii, Petre Daea, are probleme cu cormoranii, ci și ministrul Mediului, Barna Tanczos, dupa cate se pare, care spune ca in cateva saptamani va putea fi anunțat un sezon de vanatoare la cormorani, dupa ce Parlamentul a uitat sa ii includa in Legea vanatorii si a protectiei fondului…

- Imediat dupa ce a terminat filmarile pentru emisiunea pe care o prezinta la Antena 1, "Mireasa", Simona Gherghe a plecat in vacanța. Aceasta nu a plecat singura, ci alaturi de soțul ei. Prezentatoarea TV se bucura de o vacanța departe de Romania.

- In urma cu cateva zile a avut loc un eveniment destul de important pentru Rita Ora. Artista s-a casatorit in mare secret cu alesul inimii sale, Taika Waititi. Partenerul de viața este cunoscut in lumea cinematografelor, dar mai ales pentru filmele "Ragnarok" și "Love and Thunder".