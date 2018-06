Laura Codruta Kovesi: Modificarile de procedura penala ingreuneaza nu doar anchetarea faptelor de coruptie, ci si a infractiunilor de drept comun

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie a transmis vineri ca anumite modificari aduse Codului de procedura penala vor aduce neclaritati care pot da nastere la interpretari in favoarea inculpatului si vor ingreuna anchetele penale. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/dna-modificarile-aduse-codului-de-procedura-penala-vor-aduce-neclaritati-care-pot-da-nastere-la-interpretari-in-favoarea-inculpatului_426455.html#ixzz5J9W2lfGV

- Ca urmare a adoptarii a recentelor modificari la Codul de procedura penala – instrument esențial pe care procurorii il au la indemana pentru a contribui la descoperirea și tragerea la raspundere a persoanelor care comit infracțiuni – procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au realizat…

- Directia Nationala Anticoruptie a transmis vineri ca anumite modificari aduse Codului de procedura penala vor aduce neclaritati care pot da nastere la interpretari in favoarea inculpatului si vor ingreuna anchetele penale.(continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța iși manifesta, public, ingrijorarea cu privire la eventuala intrare in vigoare a modificarilor Codului de procedura penala, avertizand ca majoritatea infractiunilor din competent lor au ca subiect pasiv principal persoanele fizice sau juridice,…

- Proiectul de lege privind modificarile la Codul de procedura penala adoptat luni, 18 iunie 2018, de Camera Deputatilor, si care urmeaza sa fie trimis presedintelui Iohannis (foto dreapta) in vederea promulgarii, este o lovitura data la temelia Noii Securitati si procurorilor abuzivi, cei mai multi de…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, cu ambasadorii statelor membre ale UE acreditati in Romania, context in care acestia si-au manifestat ingrijorarea cu privire la modificarile Codului de procedura penala care au fost adoptate de catre Parlament, potrivit unui comunicat al Administratiei…

- "Zi fierbinte azi in Parlament. Dar mai fierbinte este acest dosar pe care l-am primit. Este halucinant ce se intampla la aceasta ora pentru ca asistam practic la o noua zi neagra in Parlament, putem sa o numim 'lunea neagra', pentru ca in urma cu cateva clipe am primit acest document cu modificarea…

- Camera Deputatilor va vota luni, in calitate de for decizional, initiativa legislativa care aduce modificari Codului de procedura penala, dupa ce a primit votul Senatului, in plenul de miercurea trecuta. Comisia speciala pentrul legile Justitiei a adus, tot luni, cateva amendamente proiectului.