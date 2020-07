Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Euronews, Laura Codruța Kovesi, procuror-sef european, a declarat ca operationalizarea Parchetului European intarzie, intrucat Malta nu a propus niciun candidat eligibil și crede ca vor urma atacuri la adresa EPPO.''Din luna decembrie, intregul proces este amanat'', a spus Laura…

- Comisia Europeana ar putea coborî standardele de recrutare pentru noul Birou al procurorului public UE, din cauza ca Malta nu reuseste sa gaseasca suficienți candidati corespunzatori. Didier Reynders, comisarul european pentru Justitie, a descris situatia ca fiind „extraordinara”,…

- Cu scopul de a ajunge pâna la sfârșitul anului la un gentelmen agreement, negocierile au fost reluate (electronic, deja la sfârșitul lunii aprilie).Și merg cu încetinitorul. Pâna la 30 iunie, parțile vor putea decide pentru o prelungire care sa permita continuarea negocierilor…

- A șofa în Europa pe timp de pandemie înseamna a suporta cozi și controale stricte la frontiere, noteaza Euronews, citat de Rador, amintind ca europarlamentarul român Dacian Cioloș, șeful grupului liberal, a filmat un videoclip, în urma cu doua saptamâni, pentru a denunța…

- BRUXELLES, 14 mai - Sputnik, Daniela Porovaț. Parlamentul European a transmis un comunicat de presa in care solicita Comisiei Europene sa prezinte pana la 15 iunie o propunere pentru un plan de urgenta privind cadrul financiar multianual (CFM). © REUTERS / Neil HallGermania: Situatia umilitoare…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, asteapta ca administratiile publice locale unde s-au inregistrat depasiri constante ale dioxidului de azot sa intocmeasca planurile de masuri pentru reducerea emisiilor si spera ca acestea sa convinga Comisia Europeana ca intr-un timp cat mai scurt sa ridice infringement-ul.…

- Comisia Europeana sustine, intr-un raspuns trimis deputatului Marius Bodea, ca este ingrijorata in privinta taierilor ilegale de paduri in Romania, dar si in cazul incidentelor soldate cu decesul mai multor padurari, si cere autoritatilor romane sa ia masuri imediate, anunța news.ro.Deputatul…