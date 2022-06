Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac marți dimineața 160 de percheziții in Romania și Austria, inclusiv la domiciliile unor funcționari și la sediile unor instituții, sub coordonarea Parchetului European. Este vizat un grup infracțional care a inființat peste 150 de firme fictive pentru a obține ilicit fonduri europene.…

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au pus in aplicare 2 mandate de percheziție domiciliara și 3 mandate de aducere, emise pe numele a 3 barbați banuiți de trafic de droguri de risc și de mare risc.…

- Cincisprezece locatii din Bucuresti, Gorj, Giurgiu si zona Deltei Dunarii au fost perchezitionate pe 24 mai la cererea Parchetului European EPPO , in cadrul unei anchete in desfasurare cu privire la prezumtive fraude cu fonduri europene, cu prejudicii de peste 3 milioane de euro, informeaza un comunicat…

- Parchetul European a anuntat desfasurarea unor perchezitii in 15 judete din Romania, ca urmare a demararii unei anchete. Procurorii suspecteaza trei persoane pentru constituirea unui grup infractional organizat in scopul fraudarii fondurilor europene pentru Dezvoltarea Deltei Dunarii.

- Comunicat. Astazi, 14 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, sprijiniți de polițiști din cadrul brigazilor și serviciilor de combatere a criminalitații organizate...