Laura Codruța Kovesi, candidată la prezidențiale?! Anunțul surpriză al lui Rareș Bogdan Laura Codruța Kovesi este una dintre cele mai apreciate femei din Romania, pentru lucrurile pe care le-a facut in domeniul justiției, in timp ce era la șefia DNA. Laura Codruța Kovesi, candidata la prezidențiale? Acum, a aparut informația conform careia Laura Codruța Kovesi ar putea candida la alegerile prezidențiale din 2024. Ipoteza a fost lansata […] The post Laura Codruța Kovesi, candidata la prezidențiale?! Anunțul surpriza al lui Rareș Bogdan appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca urmatoarele alegeri prezidențiale vor fi extrem de interesante și pe langa Ludovic Orban și Dacian Cioloș, opțiuni deja asumate, ar putea sa apara și candidați surpriza cum ar fi Laura Codruța Kovesi sau Vlad Voiculescu. ”Poate fi luat in…

- ”E devreme sa vorbim despre asta. PNL va avea cu siguranta un candidat. Am vazut ca sunt lideri, inclusiv in coalitie, care isi inchipuie ca PNL nu va avea candidati si ca vom merge dupa modelul Aliantei DA si noi mergem pe premier si ei merg pe presedinte. Eu nu sustin decat un PNL-ist. Inca nu e anuntat,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat la Prima Tv ca la urmatoarele doua alegeri prezidentiale batalia nu se va mai da intre stanga si dreapta, ci intre conservatorism, traditionalism si neoprogresism. “PNL are nevoie de modernizare, de o clarificare din punct de vedere ideologic,…

- Fostul ministrul al Educației, Daniel Funeriu, se arata in emisiunea EVZ Play (moderata de Robert Turcescu) profund dezamagit de modul in care USR-PLUS și PNL guverneaza țara. Marele pericol identificat de Funeriu este reprezentat de anul 2024, cand batalia finala pentru funcția de președinte al…

