Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana exista diferențe mari cu privire la numarul investigațiilor financiare: in unele state sunt sute de cazuri, insa exista țari cu trei sau patru cazuri. Acest lucru este susținut de Laura Codruța Kovesi, procuror-șef european al Parchetului European, relateaza Mediafax.Alocarea mai…

- Laura Codruța Kovesi se declara surprinsa ca in UE exista discrepanțe mari in privința numarului investigațiilor fraudelor financiare: Exista state cu sute de cazuri și state cu 3-4 cazuri. Pandemia care a determinat alocarea de mai mulți bani europeni poate inseamna mai puțina rigurozitate in respectarea…

- Pandemia de Covid-19 care a determinat alocarea de mai mulți bani europeni poate inseamna mai puțina rigurozitate in respectarea regulilor și implicit un risc mai mare pentru fraude financiare, a declarat Laura Codruța Kovesi, procuror-șef european al Parchetului European, in cadrul EUROSFAT, cel…

- Calatorii din intreaga Europa, inclusiv romanii, ar putea scapa de plasarea in carantina. Uniunea Europeana are in plan introducerea unui sistem de testare COVID-19, acceptat de toate statele membre. Saptamana trecuta statele membre UE au convenit asupra unui sistem ”semafor” prin care sa poata fi monitorizata…

- Valul doi al pandemiei se manifesta din plin in Europa, care a devenit focarul mondial al imbolnavirilor de COVID. O serie de state europene inregistreaza zilnic cazuri noi de infecție chiar și de cateva ori mai multe decat in Romania, unde de o saptamana s-a depașit recordul de 3.000 pe zi. Și totuși,…

- Vera Jurova, vicepreședinte al Comisiei Europene, cere ca statele membre UE sa evite restricțiile de calatorie anti-Covid-19 la frontiere, scrie Mediafax.„Sigur ca unele restricții sunt necesare, dar un lucru este clar: coronavirusul este prezent in intreaga Europa și nu il vom aduce sub control prin…

- Comisia Europeana le-a cerut joi statelor membre ale UE sa reactioneze in fata cresterii generalizate a noilor cazuri de COVID-19 pentru a putea evita astfel o situatie similara celei traite in primavara, cand epidemia s-a extins masiv si a determinat impunerea unor restrictii dure, relateaza agentia…

- Pandemia a dus la cresterea timpului de lucru cu 48 de minute, la sporirea numarului sedintelor si intalnirilor si la un numar mai mare de mesaje electronice trimise, arata un studiu la care au participat 3,1 milioane de persoane din America de Nord, Europa si Orientul Mijlociu. Cercetatorii au comparat…