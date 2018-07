Laura Codruta Kovesi a promis si s-a tinut de cuvant. A postat Raportul privind activitatea sa la DNA din mai 2013 pana in iulie 2018

Ieri, dupa anuntarea de catre Administratia Prezidentiala a emiterii decretului de revocare din functia de procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi a tinut un discurs la final de activitate.Iata discursul integral: Buna ziuaDupa cum stiti, presedintele Romaniei a emis decretul de revocare din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, asadar mandatul meu inceteaza astazi.Am fost procuror sef al DNA pe o perioada de 5 ani si tot ceea ce am realizat sau nu am realizat in acest ma ...