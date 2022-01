Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al dublului asasinat de la Iasi va fi adus in Romania marți seara. Barbatul de origine marocana, care a fugit din țara in noaptea comiterii crimelor, a fost reținut, saptamana trecuta, in Italia, la Roma. “Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia (Poliția Statala…

- CNSU a stabilit noi reguli de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Sunt exceptați de la masura carantinei șoferii mașinilor mai mari de 2,4 tone care transporta marfa și cei ai microbuzelor, care asigura transport de persoane. „Comitetul Național pentru Situații de…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a afirmat intr-o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca este gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul Justitiei in Romania, in vederea indeplinirii obiectivelor MCV si ridicarii MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, transmite…

- Romania va cumpara avioane de vanatoare F-16 din Norvegia, pentru 354 de milioane de euro, dar si suport logistic si echipamente specifice in valoare de 100 de milioane de euro din SUA. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului o scrisoare oficiala prin care cere aprobarea formala pentru…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu a semnat, vineri, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi are in lucru peste 400 de anchete, din toate statele membre, inclusiv din Romania, conform declarațiilor facute de de procurorii romani din EPPO pentru Europa Libera. Parchetul European a inregistrat, in primele 5 luni și jumatate de activitate, peste…

- Aproape 900.000 de doze Pfizer au ajuns, luni, in Romania. Vaccinurile au fost livrate pe cale aeriana, majoritatea fiind trimise la centrele de stocare din București. Potrivit CNCAV, Romania a primit astazi 883.350 de doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech. Transportul de la aeroporturile din…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID-19 in Europa, avertizand ca s-ar putea ca inca jumatate de milion de oameni sa moara pana in februarie, relateaza AFP. Numarul cazurilor noi pe zi este in crestere de aproape…