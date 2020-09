Stiri pe aceeasi tema

- O sedinta de a inaugurare a Parchetului European (EPPO) a avut loc luni, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pentru a marca debutul oficial al activitatilor EPPO, in cursul careia sefa acestei institutii, Laura Codruta Kovesi, si procurorii europeni ai Parchetului European si-au luat angajamentul…

- Laura Codruța Kovesi a depus juramantul in calitate de șef al Parchetului European, in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Ea a jurat sa nu urmeze instrucțiunile altor entitați sau persoane, relateaza Mediafax.”Jur solemn sa fiu complet independenta in indeplinirearesponsabilitaților mele in…

- Laura Codruta Kovesi a depus in fata Curtii de Justitie a UE, luni, angajamentul solemn in calitate de sefa a Parchetului European, potrivit unui comunicat de presa al Curtii. La ceremonie a participat si fiul jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017 din cauza investigatiilor de…

- Mai multe persoane au fost ranite cand s-a tras cu tunurile cu apa. In mod ciudat, apa folosita impotriva manifestantilor este colorata, are o culoare oranj-ruginie, potrivit fotografiilor transmise de agentiile de presa de la fata locului. Fortele de ordine au inceput sa disperseze mii de persoane…

- In 2019, Marius Bebe Nița a fost reperat in fruntea unei grupari care a venit sa protesteze impotriva Laurei Codruța Kovesi. Sursele G4Media declarau, atunci, ca persoanele aflate langa el sunt din Clanul Sportivilor. El a mai ocupat funcția de consilier local intre 2012-2016 și e șef al Complexului…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Parchetului European spune, pentru El Pais, ca perioada urmatoare va aduce o serie de provocari pentru institutia pe care o conduce si ca o serie de dosare importante urmeaza sa fie solutionate. Cotidianul spaniol El Pais a publicat un interviu cu Laura Codruta…

- Consiliul UE a numit luni procurorii din cadrul Parchetului European (EPPO) care va fi condus de Laura Codruta Kovesi. Romania va fi reprezentata de Catalin-Laurentiu Borcoman, relateaza Agerpres. Catalin-Laurențiu Borcoman a fost consilier al lui Kovesi in perioada in care aceasta a condus Parchetul…

- Ministrii de Justitie si Finante, Catalin Predoiu si Florin Citu, reprezentanti ai parchetelor si procurorul sef european, Laura Codruta Kovesi, au avut, vineri, o intalnire de lucru prin videoconferinta, pentru a discuta despre operationalizarea Parchetului European. Discutiile au vizat stabilirea…