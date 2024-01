Stiri pe aceeasi tema

- Danny Murphy (46 de ani), fost mijlocaș cu peste 400 de meciuri in Premier League la Fulham, Tottenham, Charlton și Liverpool, l-a analizat pe stoperul Radu Dragușin (21), al carui transfer la Tottenham este iminent. Dupa 4 ani și jumatate, avem din nou jucator de camp roman in Premier League. Radu…

- „Salut, Radu! Se da in chirie casa liniștita, baieți nefumatori, canale romanești, loc separat in frigider!”, așa suna oferta de nerefuzat primita de Radu Dragușin din partea unui roman din Londra, imediat dupa ce a aflat ca sportivul se muta la Tottenham. Radu Dragușin, cel mai scump fotbalist roman…

- Radu Dragușin, 21 de ani, va trece miercuri vizita medicala și va semna cu Tottenham pana in 2029. # Va face inițial cuplu in centrul defensivei cu Micky van de Ven, apoi se va duela și cu Cristian Romero, campionul mondial argentinian, in februarie, cand acesta va reveni dupa accidentare. # „Știu ca…

- Massimo Pedrazzini (65 de ani), actualul selecționer al naționalei de fotbal feminin Romania U19, a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Radu Dragușin (21 de ani), unul dintre cei mai curtați fotbaliști din Europa in aceasta perioada. Radu Dragușin nu a ratat niciun minut in acest sezon de Serie…

- ​Radu Dragușin și-a dat acceptul sa joace pentru Tottenham, insa momentan nu exista un acord intre englezi și Genoa. Acum, Napoli, campioana Italiei, incearca sa il intoarca pe fundașul roman din drumul spre Londra.

- Giorgio Chiellini (39 de ani), fostul coleg al lui Radu Dragușin (21 de ani) de la Juventus, l-a laudat pe internaționalul roman pentru calitațile fizice pe care le are. Giorgio Chiellini și-a anunțat retragerea din fotbal pe 12 decembrie, la varsta de 39 de ani. Fundașul a fost capitanul naționalei…

- Emil Sandoi, fost selecționer al naționalei U21, a vorbit despre posibilitatea unui transfer al lui Radu Dragușin la Tottenham, Spurs aratandu-se interesata de titularul din defensiva naționalei. Tehnicianul a lucrat cu stoperul de 21 de ani la „tineret” și e convins ca fotbalistul lui Genoa „poate…

- Tottenham cauta urgent fundaș central dupa accidentarea lui Mickey Van de Ven și a pus un nume nou alaturi de Radu Dragușin (21 de ani). Daily Telegraph scrie ca The Spurs il curteaza și pe uruguayanul Sebastian Caceres (24 de ani), pentru care Club America din Mexic cere doar 5 milioane de euro. Dragușin…